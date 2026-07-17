ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
609
Час на прочитання
1 хв

Повітряна тривога шириться Україною: існує загроза балістики

Тривога оголошена через загрозу застосування балістичного озброєння.

Автор публікації
Фото автора: Світлана Несчетна Світлана Несчетна
Коментарі
Повітряна тривога

Повітряна тривога / © Getty Images

Доповнено додатковими матеріалами

У Києві та більшості областей України у п’ятницю, 17 липня, зранку оголошена повітряна тривога!

У Повітряних силах попередили про загрозу балістики.

«Загроза застосування балістичного озброєння… Зберігається загроза застосування балістичного озброєння з північного напрямку», — йдеться у повідомленні ПС.

Просимо всіх терміново прослідувати в укриття цивільного захисту та перебувати там до відбою тривоги!

Нагадаємо, українське законодавство не дозволяє роботодавцеві змушувати працівників відпрацьовувати час, проведений в укритті під час повітряної тривоги. Водночас цей період необов’язково підлягає оплаті, якщо інше не передбачено внутрішніми документами підприємства.

Коментарі
Сортувати:
Дата публікації
Кількість переглядів
609
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie