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Повітряна тривога шириться Україною: існує загроза балістики
Тривога оголошена через загрозу застосування балістичного озброєння.
У Києві та більшості областей України у п’ятницю, 17 липня, зранку оголошена повітряна тривога!
У Повітряних силах попередили про загрозу балістики.
«Загроза застосування балістичного озброєння… Зберігається загроза застосування балістичного озброєння з північного напрямку», — йдеться у повідомленні ПС.
Просимо всіх терміново прослідувати в укриття цивільного захисту та перебувати там до відбою тривоги!
Нагадаємо, українське законодавство не дозволяє роботодавцеві змушувати працівників відпрацьовувати час, проведений в укритті під час повітряної тривоги. Водночас цей період необов’язково підлягає оплаті, якщо інше не передбачено внутрішніми документами підприємства.