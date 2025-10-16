ТСН у соціальних мережах

Укрaїнa
3239
1 хв

Повітряна тривога та заяви Трампа: головні новини ночі 16 жовтня 2025 року

ТСН пропонує дізнатися про головні події ночі.

Олена Кузьмич
Повітряна тривога

Повітряна тривога / © tsn.ua

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події за ніч проти 16 жовтня 2025 року:

  • Трамп зробив гучну заяву про наступ ЗСУ на фронті Читати далі –>

  • Трамп звернувся до Путіна з єдиною вимогою — що він сказав Читати далі –>

  • Трамп заявив, що прем’єр Індії пообіцяв припинити закупівлю російської нафти Читати далі –>

  • Єрмак зустрівся з Рубіо: обговорили підготовку переговорів Трампа і Зеленського Читати далі –>

  • Всю Україну охопила масштабна повітряна тривога: яка була загроза Читати далі –>

3239
