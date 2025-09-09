Укриття

Все менше українців ходять до укриттів під час повітряної тривоги.

Психолог Олексій Удовенко пояснив причину. Про це він зробив допис в Instagram.

Психолог зазначає, що неходіння в укриття — рідко про «байдужість». Йдеться про ті випадки, коли укриття є, але ми чомусь не ходимо туди.

«Мозок звикає до сирен, уникання швидко знімає тривогу, ми недооцінюємо рідкісні, але фатальні ризики, виснаження/ПТСР гасять відчуття терміновості, а погана інфраструктура вчить „не ходити“, — пише він.

Психолог наголошує, що вихід — не сором, а план: перевір укриття, зроби if–then сценарій, «суху репетицію», домовся з напарником, тримай мінімальний тривожний пакет.

«Уникання знімає тривогу, але не знімає ризик. Обирай дію», — резюмує фахівець.

Нагадаємо, масштабна атака Росії по Києву у ніч проти 7 вересня стала першою від початку великої війни, коли у столиці загинули не тільки люди, а й відбулось влучання у будівлю найвищого органу виконавчої влади України — Кабінету міністрів.

Загалом внаслідок російського обстрілу 7 вересня у Києві загинуло троє людей, серед них — немовля.