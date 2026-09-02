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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
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Повітряна тривога в Україні зміниться: що означатимуть "жовтий" і "червоний" рівні загрози

В Україні планують змінити систему повітряних тривог, запровадивши «жовтий» і «червоний» рівні загрози з різними сигналами та правилами реагування.

Автор публікації
Фото автора: Руслана Сивак Руслана Сивак
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Повітряна тривога

Повітряна тривога / © ТСН.ua

В Україні змінять систему повітряних тривог, щоб адаптувати її до нових російських ударів і зробити зрозумілішою для людей та бізнесу.

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський.

Повітряна тривога в Україні: які зміни запровадять

За його словами, що прем’єр-міністр Сергій Корецький доповів про підготовку заходів на нову тактику російських ударів, через що системи оповіщення оновлять.

«Люди мають розуміти абсолютно чітко, на що саме і як саме треба реагувати. Будуть запроваджені два рівні позначення конкретної загрози — жовтий та червоний рівні», — зазначив президент.

Зеленський додав, що Генеральний штаб і Повітряні Сили ЗСУ разом з урядом, Міністерством оборони, МВС та ДСНС України визначатимуть у щотижневому режимі, які показники загрози підлягатимуть оголошенню як жовтий та червоний рівні тривоги.

За словами президента, «жовтий» рівень означатиме наліт безпілотників, а «червоний» — загрозу ракет, балістики та масовані атаки. Під кожен із них зроблять свої, відмінні звукові сигнали тривоги.

«Зараз уже скасовано запуск вдруге сирени повітряної тривоги на позначення моменту відбою тривоги — наразі сирена запускається тільки на момент оголошення про початок повітряної тривоги. Готується запровадження більш чітких і диференційованих за рівнем загрози звукових сигналів оповіщення про повітряну тривогу», — зауважив Зеленський.

Головна мета запланованих змін полягає в тому, щоб дати людям і бізнесу в Україні більше передбачуваності та розуміння, як реагувати в кожному конкретному випадку. Крім того, Зеленський доручив опрацювати більш чітку географічну диференціацію тривог, щоб оголошення тривоги та реагування здійснювалося саме в тій частині місцевості, де об’єктивно є загроза.

Повітряна тривога — останні новини

Нагадаємо, у Києві можуть розділити повітряні тривоги на «жовту» та «червону». Мета нового підходу — дати місту змогу продовжувати роботу навіть у разі тривалих атак РФ, водночас посилюючи обмеження за безпосередньої ракетної загрози.

Раніше ми писали, що прем’єр-міністр Сергій Корецький ввечері, 31 серпня, має провести нараду, під час якої обговорять подальші правила роботи підприємств, транспорту та інших об’єктів інфраструктури під час тривалих повітряних тривог.

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