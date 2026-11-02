"Повітряна тривога" відновлює роботу після кібератаки: які функції вже доступні

Повітряна тривога / © ТСН.ua

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«Повітряна тривога» поступово відновлює роботу після несанкціонованого втручання сторонніх осіб. Користувачам уже надходять push-сповіщення про тривоги.

Про це повідомила команда застосунку.

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Наразі на карті доступна інформація про жовтий рівень небезпеки, який означає дронову загрозу, та червоний — масовану дронову або ракетну. Водночас відображення цілей на карті тимчасово призупинене.

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Раніше через стороннє втручання команда відключила push-сповіщення та тимчасово зупинила роботу застосунку. Користувачів закликали в жодному разі не переходити за посиланнями з підозрілих повідомлень.

За словами команди, застосунок не зберігає та не використовує персональних даних, тому загрози для цих даних немає.

Фахівці продовжують відновлювати роботу сервісу та впроваджують додаткові заходи захисту, щоб запобігти подібним атакам у майбутньому.

Нагадаємо, що раніше ми писали про те як дізнаватися про повітряну тривогу, поки не працює застосунок "Тривога!"

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