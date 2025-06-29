Повітряна тривога застала на мосту: куди бігти і що не можна робити - поради фахівця з виживання

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Під час ракетних ударів і атак дронів залишатися на мостах або ховатися під ними — надзвичайно ризиковано.

Про це розповів експерт із безпеки та виживання Ігор Молодан у етері Новини.LIVE.

За його словами, мости є об’єктами підвищеної небезпеки, оскільки саме вони можуть бути запрограмованими цілями для ракетного озброєння або безпілотників.

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«Взагалі ховатись на мосту небезпечно, тому що це об’єкт підвищеної небезпеки і саме на ці мости можуть бути розраховані удари і дронів, і ракети, які там летять. Куди вони прилетять, ніхто не знає, що у них запрограмовано», — пояснює Молодан.

Експерт закликає у будь-якому випадку покидати міст, якщо людина перебуває на ньому під час тривоги або атаки. У першу чергу слід рухатися в напрямку материкової частини, якщо міст з’єднує, наприклад, острів і сушу.

«Треба покидати в будь-якому випадку. В яку сторону покидати — це в залежності від того, скільки часу є. Бажано, звичайно, що на материкову, так скажемо, з острова переходити частину і там вже шукати укриття», — говорить він.

У випадку, коли залишити міст неможливо, експерт радить шукати заглиблення або спускатися до рівня води. Водночас він попереджає: заходити у воду категорично заборонено.

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«До води спуститися — так. Але наголошую, не в воду. В воду не можна стрибати, пірнати, бо були такі випадки. Тому що, коли вибух в воді відбувається, тоді цей гідроудар розповсюджується на велику відстань. Людина може просто не вижити», — зазначив Ігор Молодан.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що власники приватних підземних паркінгів у Києві мають право вирішувати, чи пускати людей під час повітряної тривоги. Якщо паркінг офіційно включено до фонду захисних споруд, власник зобов’язаний надавати доступ для укриття. Без такого статусу він може відмовити у проході, і це не буде порушенням.