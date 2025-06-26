ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
6638
Час на прочитання
1 хв

Повітряні сили показали, як пілот МіГ-29 уночі знищує "Шахед": відео

З’явилося ексклюзивне відео, як український пілот Denfix збиває Shahed вночі. Повітряні Сили ЗСУ демонструють майстерність у боротьбі з ворожими дронами.

Автор публікації
Фото автора: Світлана Несчетна Світлана Несчетна
Льотчик-винищувач Denfix

Льотчик-винищувач Denfix / © скриншот з відео

Повітряні сили показали, як льотчик-винищувач Denfix знищує Shahed у нічному небі.

Відповідне відео оприлюднило Командування Повітряних Сил ЗСУ у Facebook.

«Denfix — пілот фронтового винищувача МіГ-29 Севастопольської бригади тактичної авіації Повітряне командування „Захід“ Повітряних Сил ЗС України. Наша авіація за необхідності залучається для відбиття ракетно-авіаційних ударів ворога і демонструє високу результативність та ефективність у боротьбі з крилатими ракетами та ударними дронами ворога», — йдеться у повідомленні.

На відео — нічна бойова робота льотчика. Ракетою класу «повітря-повітря» він знищує Shahed.

На бойовому рахунку пілота — понад 20 знищених крилатих ракет і безпілотних літальних апаратів.

Нагадаємо, минулого тижня українські сили ППО виявили в небі над українськими містами модифікований ударний дрон Shahed. Його відмінність — в інтелектуальному наповненні та технологічних характеристиках, які роблять цей безпілотник значно небезпечнішим, ніж попередні версії.

Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie