Повітряні сили показали, як пілот МіГ-29 уночі знищує "Шахед": відео

Повітряні сили показали, як льотчик-винищувач Denfix знищує Shahed у нічному небі.

Відповідне відео оприлюднило Командування Повітряних Сил ЗСУ у Facebook.

«Denfix — пілот фронтового винищувача МіГ-29 Севастопольської бригади тактичної авіації Повітряне командування „Захід“ Повітряних Сил ЗС України. Наша авіація за необхідності залучається для відбиття ракетно-авіаційних ударів ворога і демонструє високу результативність та ефективність у боротьбі з крилатими ракетами та ударними дронами ворога», — йдеться у повідомленні.

На відео — нічна бойова робота льотчика. Ракетою класу «повітря-повітря» він знищує Shahed.

На бойовому рахунку пілота — понад 20 знищених крилатих ракет і безпілотних літальних апаратів.

Нагадаємо, минулого тижня українські сили ППО виявили в небі над українськими містами модифікований ударний дрон Shahed. Його відмінність — в інтелектуальному наповненні та технологічних характеристиках, які роблять цей безпілотник значно небезпечнішим, ніж попередні версії.