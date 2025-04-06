Повітряні сили повідомили, куди цієї ночі РФ вдарила всією балістикою

Ракетний удар. / © ТСН.ua

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Цієї ночі російські війська запустили по Україні шість балістичних ракет. Одну вдалось збити. Інші атакували Київ та область.

Про це розповів керівник управління комунікацій Командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.

"Балістичні ракети, яких було власне шість, вдалося знищити лише одну. Решта є, на жаль, влучання, це Київська область", - сказав він.

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За словами Ігната, "Калібри" та ракети Х-101 було знищено та подавлено засобами радіоелектронної боротьби в кількості 12 крилатих ракет.

"Таким чином не досягли вони своїх цілей і не завдали тієї шкоди, яку б могли завдати", - додав військовий.

Нагадаємо, Юрій Ігнат розповів, що Росія змінила тактику ракетних ударів. Зараз Україні складніше збивати “Кинджали” та “Іскандери”.

Дата публікації 21:53, 04.04.25 Кількість переглядів 101 Зараз! Вибух у Кривому Розі сьогодні - приліт балістики! Перші подробиці удару!