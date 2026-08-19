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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
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Повітряні сили знову публікують дані про запущені РФ і збиті цілі: результати нічної атаки

Сили оборони України відбили чергову повітряну атаку ворога, що включала ракети «Іскандер-М» та десятки дронів.

Автор публікації
Фото автора: Ірина Лаб'як Ірина Лаб'як
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Ракетно-дронова атака по Україні

Ракетно-дронова атака по Україні / © ТСН.ua

Доповнено додатковими матеріалами

У ніч проти 19 серпня російські війська атакували Україну балістичними ракетами та десятками ударних дронів. Повітряні сили ЗСУ оприлюднили дані про кількість запущених і збитих ворожих цілей.

Про це йдеться у телеграм-каналі Командування ПС.

Росіяни атакували Україну від вечора 18 серпня і протягом ночі 19 серпня. Для удару противник застосував:

  • дві балістичні ракети «Іскандер-М»,

  • 65 ударних дронів типу «Шахед», зокрема реактивних, «Гербера», баражувальні боєприпаси «Бандероль» та дрони-імітатори типу «Пародія».

Запуски здійснювалися з напрямків Курська, Орла, окупованої території Донецької області та Гвардійського в окупованому Криму.

До відбиття повітряного нападу залучили авіацію, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ і безпілотних систем, а також мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередньою інформацією, станом на ранок українська ППО знищила або подавила на півночі, півдні та сході України:

  • 56 ворожих безпілотників різних типів,

  • два боєприпаси «Бандероль».

Водночас зафіксовано влучання у 10 локаціях. Ще на трьох місцях виявили падіння збитих повітряних цілей та їхніх уламків.

Нагадаємо, раніше у серпні Повітряні сили запровадили обмеження у ранкових зведених підсумках щодо кількості задіяних, збитих чи подавлених ворожих балістичних ракет під час масованих атак. Як зазначав начальник управління комунікацій Командування ПС Юрій Ігнат, онлайн-інформування про загрози в месенджерах та надання узагальнених даних для медіа залишаються без змін.

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