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Повітряні сили знову публікують дані про запущені РФ і збиті цілі: результати нічної атаки
Сили оборони України відбили чергову повітряну атаку ворога, що включала ракети «Іскандер-М» та десятки дронів.
У ніч проти 19 серпня російські війська атакували Україну балістичними ракетами та десятками ударних дронів. Повітряні сили ЗСУ оприлюднили дані про кількість запущених і збитих ворожих цілей.
Про це йдеться у телеграм-каналі Командування ПС.
Росіяни атакували Україну від вечора 18 серпня і протягом ночі 19 серпня. Для удару противник застосував:
дві балістичні ракети «Іскандер-М»,
65 ударних дронів типу «Шахед», зокрема реактивних, «Гербера», баражувальні боєприпаси «Бандероль» та дрони-імітатори типу «Пародія».
Запуски здійснювалися з напрямків Курська, Орла, окупованої території Донецької області та Гвардійського в окупованому Криму.
До відбиття повітряного нападу залучили авіацію, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ і безпілотних систем, а також мобільні вогневі групи Сил оборони України.
За попередньою інформацією, станом на ранок українська ППО знищила або подавила на півночі, півдні та сході України:
56 ворожих безпілотників різних типів,
два боєприпаси «Бандероль».
Водночас зафіксовано влучання у 10 локаціях. Ще на трьох місцях виявили падіння збитих повітряних цілей та їхніх уламків.
Нагадаємо, раніше у серпні Повітряні сили запровадили обмеження у ранкових зведених підсумках щодо кількості задіяних, збитих чи подавлених ворожих балістичних ракет під час масованих атак. Як зазначав начальник управління комунікацій Командування ПС Юрій Ігнат, онлайн-інформування про загрози в месенджерах та надання узагальнених даних для медіа залишаються без змін.