Росія вдарила по Україні "Шахедами" та "Герберами": скільки дронів знищила ППО

У ніч на 21 вересня Повітряні Сили Збройних Сил України відбили атаку противника, збивши та подавивши 33 ворожі безпілотники типів Shahed, Гербера та інших.

Про це йдеться у повідомленні Повітряних Збройних Сил України у Telegram.

Атака здійснювалась із кількох напрямків території рф: Курська, Міллерово, Брянська та Приморсько-Ахтарська. Серед безпілотників, що атакували Україну, були Shahed, Гербера та інші типи дронів.

Противник здійснив атаку 54-ма ударними БПЛА, близько 30 із них — шахеди. Відбиттям повітряного нападу займалися авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ, безпілотні системи та мобільні вогневі групи Сил оборони України.

Станом на ранок 21 вересня підтверджено, що протиповітряна оборона знищила або нейтралізувала 33 БПЛА, які атакували різні регіони — північ, схід та центр України. На восьми локаціях було зафіксовано прямі влучання 21 ударного дрона

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що у Сумах в ніч проти 21 вересня пролунали вибухи під час повітряної тривоги.