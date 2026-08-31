Повітряні тривоги в Україні можуть працювати по-новому: що саме хочуть змінити

Повітряна тривога / © ТСН

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Прем’єр-міністр Корецький сьогодні ввечері, 31 серпня, має провести нараду, під час якої обговорять подальші правила роботи підприємств, транспорту та інших об’єктів інфраструктури під час тривалих повітряних тривог.

Про це повідомив міністр інфраструктури Микола Калашник в коментарі “Новини.Live”.

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За його словами, серед можливих варіантів — відмова від загальнообласних повітряних тривог, оптимізація часу їх оголошення та відбою, а також запровадження місцевих правил.

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«Йдеться про можливе скасування загальнообласних повітряних тривог, оптимізацію часу їх оголошення та відбою, а також запровадження місцевих правил», — зазначив Калашник.

Конкретні рішення можуть бути ухвалені за результатами вечірньої наради. Водночас будь-які зміни мають бути погоджені з військовими.

«Безпека людей — першочергова. Ми не можемо ризикувати жодним життям», — наголосив він.

За словами Калашника, після наради влада зможе детальніше повідомити, які саме зміни планують запровадити.

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Раніше Микола Калашник повідомив, що через обстріли в Україні розглядають можливість послаблення чи часткового скасування комендантської години. Остаточне рішення залежатиме від результатів наради з прем’єр-міністром Сергієм Корецьким, яка має відбутися 31 серпня ввечері.

Нагадаємо, за словами експертів, Росія змінила тактику обстрілів Києва, перейшовши від масованих ударів до частих атак невеликими групами дронів заради виснаження населення, порушення нормального життя та розряджання ППО. Мета Москви полягає в тому, щоб посіяти паніку, деморалізувати українців та підірвати їхню волю до опору, проте така стратегія може спричинити зворотний ефект — посилення ненависті та люті до ворога.

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