Укрaїнa
1792
1 хв

Повітряні цілі в небі України: куди летять ракети та дрони

Російські повітряні цілі зафіксовані над Сумською, Дніпропетровською, Миколаївською та Херсонською областями.

Фото автора: Ірина Ігнатова Ірина Ігнатова
Російські дрони атакують Україну

Російські дрони атакують Україну / © ТСН

У повітряному просторі України ввечері четверга, 16 жовтня, зафіксовано ракети та БпЛА росіян.

Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ.

«Активність ворожої тактичної авіації на північно-східному напрямку! Загроза застосування авіаційних засобів ураження для прифронтових областей», — йдеться у повідомленні.

Також є загроза застосування балістичного озброєння з Курська.

Швидкісні цілі рухаються над Миколаївщиною та Сумщиною. У Запорізькій області фіксуються пуски КАБів.

Також ворог застосував групи ударних дронів:

  • БпЛА на півдні Дніпропетровщини — в напрямку Запоріжжя;

  • БпЛА на Херсонщині — курсом на Миколаївщину;

  • БпЛА на півдні Дніпропетровщини — в напрямку Кривого Рогу;

  • БпЛА з Дніпропетровщини — на Кіровоградщину;

  • БпЛА на півдні Дніпропетровщини — на північ;

  • БпЛА на Херсонщині — курсом на південь Дніпропетровщини;

  • БпЛА на півдні Харківщини — на Дніпропетровщину.

Нагадаємо, росіяни завдали масованого комбінованого удару по Україні, використавши, зокрема, дві ракети. Відомо, що удару завдали по навчальному підрозділу ЗСУ, розташованому у відносно безпечній тиловій зоні.

1792
