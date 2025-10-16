- Дата публікації
Повітряні цілі в небі України: куди летять ракети та дрони
Російські повітряні цілі зафіксовані над Сумською, Дніпропетровською, Миколаївською та Херсонською областями.
У повітряному просторі України ввечері четверга, 16 жовтня, зафіксовано ракети та БпЛА росіян.
Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ.
«Активність ворожої тактичної авіації на північно-східному напрямку! Загроза застосування авіаційних засобів ураження для прифронтових областей», — йдеться у повідомленні.
Також є загроза застосування балістичного озброєння з Курська.
Швидкісні цілі рухаються над Миколаївщиною та Сумщиною. У Запорізькій області фіксуються пуски КАБів.
Також ворог застосував групи ударних дронів:
БпЛА на півдні Дніпропетровщини — в напрямку Запоріжжя;
БпЛА на Херсонщині — курсом на Миколаївщину;
БпЛА на півдні Дніпропетровщини — в напрямку Кривого Рогу;
БпЛА з Дніпропетровщини — на Кіровоградщину;
БпЛА на півдні Дніпропетровщини — на північ;
БпЛА на Херсонщині — курсом на південь Дніпропетровщини;
БпЛА на півдні Харківщини — на Дніпропетровщину.
Нагадаємо, росіяни завдали масованого комбінованого удару по Україні, використавши, зокрема, дві ракети. Відомо, що удару завдали по навчальному підрозділу ЗСУ, розташованому у відносно безпечній тиловій зоні.