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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
35
Час на прочитання
1 хв

Повітряну тривогу оголосили в Києві та низці областей: яка загроза

В Повітряних Силах попередили про загрозу балістичного озброєння.

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Фото автора: Софія Бригадир Софія Бригадир
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Повітряна тривога

Повітряна тривога / © ТСН

В Києві та низці областей України 6 червня оголошена повітряна тривога. Відомо про загрозу балістичного озброєння.

Про це стало відомо з мапи тривог.

“Загроза застосування балістичного озброєння з північно-східного напрямку”, — повідомили в ПС.

Станом на 14:39 сигнал повітряної тривоги лунав у Києві, Київській, Чернігівській, Сумській, Полтавській, Харківській, Черкаській, Кіровоградській, Дніпропетровській, Запорізькій, Донецькій, Луганській та Одеській областях, а також у тимчасово окупованому Криму.

Повітряна тривога 6 червня / © alerts.in.ua

Повітряна тривога 6 червня / © alerts.in.ua

Коментарі
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Дата публікації
Кількість переглядів
35
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