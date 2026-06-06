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Повітряну тривогу оголосили в Києві та низці областей: яка загроза
В Повітряних Силах попередили про загрозу балістичного озброєння.
В Києві та низці областей України 6 червня оголошена повітряна тривога. Відомо про загрозу балістичного озброєння.
Про це стало відомо з мапи тривог.
“Загроза застосування балістичного озброєння з північно-східного напрямку”, — повідомили в ПС.
Станом на 14:39 сигнал повітряної тривоги лунав у Києві, Київській, Чернігівській, Сумській, Полтавській, Харківській, Черкаській, Кіровоградській, Дніпропетровській, Запорізькій, Донецькій, Луганській та Одеській областях, а також у тимчасово окупованому Криму.
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