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Повітря прогріється вище 10°: синоптики розповіли, коли до Україні прийде значне потепління

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Повітря прогріється вище 10°: синоптики розповіли, коли до Україні прийде значне потепління

УНІАН

Тепла погода надовго не затримається.

У другій половині тижня, ближче до вихідних, до України знову прийде потепління.

Про це повідомила синоптикиня Наталка Діденко на своїй сторінці у Facebook

"Отже, найближчим часом: похолодання, під вихідні - потепління, на наступному тижні знову похолодання", - написала вона.

Своєю чергою в Укргідрометцентрі зазначили, що 26 листопада вдень температура прогріється до 3-9° тепла, а 27 листопада у південних та місцями центральних областях до 10-13°, в Криму до 16°.

Що стосується опадів, то за прогнозами синоптиків, 26 листопада в Україні буде переважно сухо, лише на крайньому заході вдень невеликий дощ. А вихідними, 27-28 листопада, в країні очікуються невеликі дощі (в Карпатському регіоні, у південних та центральних областях місцями помірні дощі, в горах з мокрим снігом).

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