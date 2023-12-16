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Повітряна атака на Україну та подробиці смерті актора Метью Перрі: головні новини ночі 16 грудня 2023 року

Автор
Олена КузьмичОлена Кузьмич
Дата публікації
Перегляди
1148
Час на прочитання
1 хв
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Повітряна атака на Україну та подробиці смерті актора Метью Перрі: головні новини ночі 16 грудня 2023 року

Повітряна тривога в Україні тривала кілька годин / Фото: ТСН.ua

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події ночі.

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події ночі.

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Дата публікації
Перегляди
1148
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