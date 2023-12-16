Повітряна атака на Україну та подробиці смерті актора Метью Перрі: головні новини ночі 16 грудня 2023 року

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події ночі.
ТСН.ua пропонує дізнатися головні події ночі.
- Шоста повітряна атака на Київ від початку місяця: всі ворожі цілі знищила ППО Читати далі –>
- У Курській області РФ - три прильоти та пошкоджена ЛЕП: влада звинувачує "безпілотники ЗСУ" Читати далі –>
- Стала відома причина смерті актора Метью Перрі: подробиці Читати далі –>
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