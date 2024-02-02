Повітряні тривоги через МіГ: Ігнат розповів цікаві деталі

Небезпека від цих винищувачів є завжди.

Не завжди в Україні оголошують повітряну тривогу через МіГ-31К. Це не роблять, якщо відомо, що літак перебуває на дальніх підступах.

Про це повідомив в ефірі телемарафону речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.

"Тривога від МіГа є завжди. Є інформація від наших партнерів, що один, два, три чи більше МіГ-31К у небі. Ми не можемо точно сказати, чи це переліт, перебазування на інший аеродром, або це тренувальний політ. Точно на 100% знати не можна. Коли є інформація точна, що МіГ робить переліт десь там на дальніх підступах, то зрозуміло, що тривога не буде оголошуватися. Але у будь-якому разі, коли МіГ у небі - це є небезпека", - сказав він.

Ігнат наголосив, від оголошення повітряної тривоги до "прильоту" ракет може пройти лише декілька хвилин. Саме тому МіГ-31К залишаються небезпекою для українців.

"Якщо з Тамбовської області летить ракета приблизно, скажімо, до Дніпра, як минулого разу, то від оголошення того, що МіГ злетів, до "прильоту", може бути 4-5 хвилин", - пояснив речник ПС.

Нагадаємо, раніше в Повітряних силах розповіли, чому тривоги через МіГи стали короткими. Причиною можуть бути тренувальний зліт-посадка літака або переліт на інший аеродром.

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