Повітряна тривога лунає майже у всій Україні: негайно всі в укриття! (карта)

Повітряна тривога лунає майже у всій Україні: негайно всі в укриття! (карта)

Не нехтуйте сигналами тривоги та прямуйте в укриття.

Об 5:18, 5 червня 2022, повітряна тривога оголошена майже у всіх областях України. Серед винятків - тимчасово окупований Крим та Херсонська область.

Потрібно негайно слідувати в укриття!

Повітряна тривога станом на 5 ранку триває майже на більшості території України.

Фото: t.me/povitryanatrivogaaa

За кілька хвилин вона охопила чи не всю Україну.

Йдеться про високу ймовірність ракетно-бомбових ударів по території України.

Не нехтуйте сигналами тривоги та прямуйте в укриття. Бережіть себе!

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