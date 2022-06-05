Повітряна тривога лунає майже у всій Україні: негайно всі в укриття! (карта)

Не нехтуйте сигналами тривоги та прямуйте в укриття.
Об 5:18, 5 червня 2022, повітряна тривога оголошена майже у всіх областях України. Серед винятків - тимчасово окупований Крим та Херсонська область.
Потрібно негайно слідувати в укриття!
Повітряна тривога станом на 5 ранку триває майже на більшості території України.
За кілька хвилин вона охопила чи не всю Україну.
Йдеться про високу ймовірність ракетно-бомбових ударів по території України.
Не нехтуйте сигналами тривоги та прямуйте в укриття. Бережіть себе!
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