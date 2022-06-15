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Повітряна тривога лунає майже у всій Україні: негайно всі в укриття! (карта)

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Повітряна тривога лунає майже у всій Україні: негайно всі в укриття! (карта)

Не нехтуйте сигналами тривоги та прямуйте в укриття.

Об 01:05, 15 червня 2022, повітряна тривога оголошена майже у всіх областях України. 

Серед винятків - тимчасово окупований Крим та Херсонська область й кілька західних областей. 

Потрібно негайно слідувати в укриття! 

Повітряна тривога станом на 1 ночі триває майже на більшості території України. 

© t.me/povitryanatrivogaaa
Фото: t.me/povitryanatrivogaaa

За кілька хвилин вона охопила чи не всю Україну. 

Не нехтуйте сигналами тривоги та прямуйте в укриття. Бережіть себе!

Слідкуйте за повідомленнями від місцевої влади!

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