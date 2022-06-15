Повітряна тривога лунає майже у всій Україні: негайно всі в укриття! (карта)

Не нехтуйте сигналами тривоги та прямуйте в укриття.
Об 01:05, 15 червня 2022, повітряна тривога оголошена майже у всіх областях України.
Серед винятків - тимчасово окупований Крим та Херсонська область й кілька західних областей.
Потрібно негайно слідувати в укриття!
Повітряна тривога станом на 1 ночі триває майже на більшості території України.
За кілька хвилин вона охопила чи не всю Україну.
Не нехтуйте сигналами тривоги та прямуйте в укриття. Бережіть себе!
Слідкуйте за повідомленнями від місцевої влади!
Читайте також:
- Ігнорування повітряної тривоги - гра в рулетку: найпопулярніші фейки про тривожні сирени
- Як жителів Львівської області сповіщатимуть про хімічну загрозу у разі її виникнення
- Симптом фантомної сирени: що з цим робити?