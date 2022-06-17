Повітряна тривога лунає майже у всій Україні: прямуйте всі до укриттів! (карта)

Не нехтуйте сигналами тривоги та прямуйте в укриття.
Об 00:03, 17 червня 2022, повітряна тривога оголошена майже у всіх областях України. Вона розпочалася незадовго до півночі.
Серед винятків - тимчасово окупований Крим та Херсонська область.
Потрібно негайно слідувати в укриття! Вся Україна нині перебуває в потенційній небезпеці.
За кілька хвилин повітряна тривога охопила чи не всю Україну.
Не нехтуйте сигналами тривоги та прямуйте в укриття. Бережіть себе!
Також в соцмережах лунає поки що не підтверджена інформація про звук вибухів у Харкові.
Слідкуйте за повідомленнями від місцевої влади!
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