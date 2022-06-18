Повітряна тривога лунає майже у всій Україні: прямуйте всі до укриттів! (карта)

Повітряна тривога лунає майже у всій Україні: прямуйте всі до укриттів! (карта)

Не нехтуйте сигналами тривоги та прямуйте в укриття.

Об 04:50, 18 червня 2022, повітряна тривога оголошена майже у всіх областях України. Вона розпочалася незадовго до світанку.

Серед винятків - західні області України.

Потрібно негайно слідувати в укриття! Вся Україна нині перебуває в потенційній небезпеці.

За кілька хвилин повітряна тривога охопила чи не всю Україну.

Не нехтуйте сигналами тривоги та прямуйте в укриття. Бережіть себе!

Фото: t.me/povitryanatrivogaaa

Слідкуйте за повідомленнями від місцевої влади!

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