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Повітряна тривога лунає майже у всій Україні: прямуйте всі до укриттів! (карта)

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Повітряна тривога лунає майже у всій Україні: прямуйте всі до укриттів! (карта)

Не нехтуйте сигналами тривоги та прямуйте в укриття.

Об 04:50, 18 червня 2022, повітряна тривога оголошена майже у всіх областях України.  Вона розпочалася незадовго до світанку. 

Серед винятків - західні області України. 

Потрібно негайно слідувати в укриття! Вся Україна нині перебуває в потенційній небезпеці. 

За кілька хвилин повітряна тривога охопила чи не всю Україну. 

Не нехтуйте сигналами тривоги та прямуйте в укриття. Бережіть себе!

© t.me/povitryanatrivogaaa
Фото: t.me/povitryanatrivogaaa

Слідкуйте за повідомленнями від місцевої влади!

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