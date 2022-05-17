Повітряна тривога лунає на сході та півдні Україні: всі в укриття! (карта)

Повітряна тривога лунає на сході та півдні Україні: всі в укриття! (карта)

Не нехтуйте сигналами тривоги та прямуйте в укриття.

Об 2:45, 17 травня, повітряна тривога оголошена майже у всіх східних та південних областях України.

Потрібно негайно слідувати в укриття!

Повітряна тривога станом на 2.14 триває майже по всій території України - окрім Херсонської області та Криму.

Спочатку повітряні тривоги звучали на заході, а тепер - на півдні та сході України.

Не нехтуйте сигналами тривоги та прямуйте в укриття. Бережіть себе!

Полтавська, Харківська, Запорізька, Дніпропетровська, Миколаївська, Одеська, Сумська області — зверніть увагу на сигнал повітряної тривоги.

Нагадаємо, що раніше повідомлялося, що в Львові вночі лунали вибухи. Місцеві мешканці повідомили ТСН.ua про щонайменше два вибухи, згодом пролунали ще кілька.

Проте підтвердженої інформації про потрапляння ракет по місту немає.

Нагадаємо, на Херсонщині та Миколаївщині окупанти укріплюють свої позиції та не йдуть у наступ.

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