Повітряна тривога лунає на заході та у центрі Україні: всі в укриття! (карта)

Не нехтуйте сигналами тривоги та прямуйте в укриття.
Об 2:00, 23 травня 200, повітряна тривога оголошена майже у всіх західних та центральних областях України.
Потрібно негайно слідувати в укриття!
Повітряна тривога станом на 2:00 триває майже на більшості території України.
Спочатку повітряні тривоги звучали в Сумській області, а тепер - на заході та центрі України. Проте за кілька хвилин вона охопила чи не всю Україну.
Не нехтуйте сигналами тривоги та прямуйте в укриття. Бережіть себе!
Нагадаємо, в Чорному морі продовжується маневрування 6 великих десантних кораблів та 2 носіїв крилатих ракет. В готовності до використання понад півтора десятка снарядів. Брязкаючи зброєю, вони утримують блокаду українських портів та цивільного судноплавства.
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