Повітряна тривога лунає у кількох областях України: прямуйте всі до укриттів! (карта)

Повітряна тривога лунає у кількох областях України: прямуйте всі до укриттів! (карта)

Не нехтуйте сигналами тривоги та прямуйте в укриття.

Об 05:18, 30 червня 2022, повітряна тривога оголошена у кількох областях на сході, півдні та півночі України, зокрема, Харківській, Миколаївській, Кіровоградській та Дніпропетровській областях.

Серед винятків - західні області України.

Фото: t.me/povitryanatrivogaaa

Потрібно негайно слідувати в укриття! Вся Україна нині перебуває в потенційній небезпеці.

Не нехтуйте сигналами тривоги та прямуйте в укриття. Бережіть себе!

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Слідкуйте за повідомленнями від місцевої влади!

Нагадаємо, Зеленський заявив в ООН, що удар Росії по ТРЦ у Кременчуці треба визнати терористичним актом.

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