Повітряна тривога лунає у кількох областях України: не нехтуйте особистою безпекою

Вночі проти 8 лютого повітряна тривога була оголошена у низці областей України.
Близько 02:00 8 лютого 2023 року повітряна тривога була оголошена у кількох областях на сході України.
Зокрема, йдеться про Луганську, Донецьку, Харківську, Полтавську, Дніпропетровську області та територію автономної республіки Крим.
Не нехтуйте особистою безпекою. Перебувайте в укриттях та не забувайте про правило "двох стін". Слідкуйте за повідомленнями офіційної влади.
За попередньою інформацією, тривога оголошена через загрозу застосування наземних пускових комплексів ОТРК/ЗРК на Сході.
Нагадаємо, що ЗРК С-300 - до 70-100 км по наземним цілям від точки запуску, а ОТРК «Іскандер» - до 500 км від точки запуску.
Також згідно з інформацією у соціальних мережах, у Краматорську пролунали вибухи. Проте наразі це повідомлення не підтверджене офіційною владою.
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