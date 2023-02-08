Повітряна тривога лунає у кількох областях України: не нехтуйте особистою безпекою

Вночі проти 8 лютого повітряна тривога була оголошена у низці областей України.

Близько 02:00 8 лютого 2023 року повітряна тривога була оголошена у кількох областях на сході України.

Зокрема, йдеться про Луганську, Донецьку, Харківську, Полтавську, Дніпропетровську області та територію автономної республіки Крим.

Не нехтуйте особистою безпекою. Перебувайте в укриттях та не забувайте про правило "двох стін". Слідкуйте за повідомленнями офіційної влади.

Фото: t.me/povitryanatrivogaaa

За попередньою інформацією, тривога оголошена через загрозу застосування наземних пускових комплексів ОТРК/ЗРК на Сході.

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Нагадаємо, що ЗРК С-300 - до 70-100 км по наземним цілям від точки запуску, а ОТРК «Іскандер» - до 500 км від точки запуску.

Також згідно з інформацією у соціальних мережах, у Краматорську пролунали вибухи. Проте наразі це повідомлення не підтверджене офіційною владою.

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