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Повітряна тривога лунає у кількох областях України: не нехтуйте особистою безпекою

Автор
Олена КузьмичОлена Кузьмич
Дата публікації
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Час на прочитання
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Повітряна тривога лунає у кількох областях України: не нехтуйте особистою безпекою

Фото: Pexels

Вночі проти 8 лютого повітряна тривога була оголошена у низці областей України.

Близько 02:00 8 лютого 2023 року повітряна тривога була оголошена у кількох областях на сході України. 

Зокрема, йдеться про Луганську, Донецьку, Харківську, Полтавську, Дніпропетровську області та територію автономної республіки Крим. 

Не нехтуйте особистою безпекою. Перебувайте в укриттях та не забувайте про правило "двох стін". Слідкуйте за повідомленнями офіційної влади. 

© t.me/povitryanatrivogaaa
Фото: t.me/povitryanatrivogaaa

За попередньою інформацією, тривога оголошена через загрозу застосування наземних пускових комплексів ОТРК/ЗРК на Сході.

Нагадаємо, що ЗРК С-300 - до 70-100 км по наземним цілям від точки запуску, а ОТРК «Іскандер» - до 500 км від точки запуску. 

Також згідно з інформацією у соціальних мережах, у Краматорську пролунали вибухи. Проте наразі це повідомлення не підтверджене офіційною владою. 

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Дата публікації
Перегляди
264
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