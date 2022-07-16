Повітряна тривога лунає у майже всіх областях України: прямуйте всі до укриттів! (карта)

Не нехтуйте сигналами тривоги та прямуйте в укриття.
Об 05:10, 16 липня 2022, повітряна тривога оголошена у кількох областях на заході, сході, півдні та півночі України, зокрема, у Закарпатській, Івано-Франківській, Хмельницькій, Житомирській, Київській, Полтавській, Харківській, Миколаївській, Волинській, Львівській, Донецькій областях та місті Києві тощо.
Потрібно негайно слідувати в укриття! Просимо всіх терміново пройти в укриття цивільного захисту!
Майже Україна нині перебуває в потенційній небезпеці.
Не нехтуйте сигналами тривоги та прямуйте в укриття. Бережіть себе!
Слідкуйте за повідомленнями від місцевої влади!
Увага, загроза ракетних ударів!
Нагадаємо, 14 липня російські військові з підводного човна у Чорному морі запустили крилаті ракети "Калібр" по центру Вінниці, які влучили в будівлю з офісними приміщеннями. На місці прильотів виникла пожежа, вогонь перекинувся на автостоянку.
15 липня у місті оголошено жалобу за загиблими.
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