Повітряна тривога лунає у майже всіх областях України: прямуйте всі до укриттів! (карта)

Не нехтуйте сигналами тривоги та прямуйте в укриття.

Об 04:103, 28 липня 2022, повітряна тривога оголошена у кількох областях на заході, сході, півдні та півночі України.

Потрібно негайно слідувати в укриття! Просимо всіх терміново пройти в укриття цивільного захисту!

Майже Україна нині перебуває в потенційній небезпеці.

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Не нехтуйте сигналами тривоги та прямуйте в укриття. Бережіть себе!

Слідкуйте за повідомленнями від місцевої влади!

Увага, загроза ракетних ударів!

Нагадаємо, радник голови Офісу президента Олексій Арестович розповів про тактику росіян у разі контрнаступу ЗСУ та заявив, що битва за Херсон буде страшною.

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