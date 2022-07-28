Повітряна тривога лунає у майже всіх областях України: прямуйте всі до укриттів! (карта)

Не нехтуйте сигналами тривоги та прямуйте в укриття.
Об 04:103, 28 липня 2022, повітряна тривога оголошена у кількох областях на заході, сході, півдні та півночі України.
Потрібно негайно слідувати в укриття! Просимо всіх терміново пройти в укриття цивільного захисту!
Майже Україна нині перебуває в потенційній небезпеці.
Не нехтуйте сигналами тривоги та прямуйте в укриття. Бережіть себе!
Слідкуйте за повідомленнями від місцевої влади!
Увага, загроза ракетних ударів!
Нагадаємо, радник голови Офісу президента Олексій Арестович розповів про тактику росіян у разі контрнаступу ЗСУ та заявив, що битва за Херсон буде страшною.
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