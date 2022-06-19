Категорія
Укрaїнa
НаживоУсі публікаціїЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспорт
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Повітряна тривога лунає у великій кількості областей Україні: прямуйте всі до укриттів! (карта)

Дата публікації
Перегляди
1229
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Повітряна тривога лунає у великій кількості областей Україні: прямуйте всі до укриттів! (карта)

Фото: Getty Images

Не нехтуйте сигналами тривоги та прямуйте в укриття.

Об 02:41, 19 червня 2022, повітряна тривога оголошена у більшості областей на сході, півдні та півночі України.  

Серед винятків - західні області України. 

Потрібно негайно слідувати в укриття! Вся Україна нині перебуває в потенційній небезпеці. 

За кілька хвилин повітряна тривога охопила чи не всю Україну. 

Не нехтуйте сигналами тривоги та прямуйте в укриття. Бережіть себе!

Слідкуйте за повідомленнями від місцевої влади!

Читайте також:

В Одесі затримали порушника, який під час тривоги запустив феєрверк

В Одесі затримали порушника, який під час тривоги запустив феєрверк

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.

Наступна публікація