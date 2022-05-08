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Повітряна тривога лунає знову майже по всій Україні: всі в укриття! (карта)

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Повітряна тривога лунає знову майже по всій Україні: всі в укриття! (карта)

t.me/povitryanatrivogaaa

Об 2.14, 8 травня, повітряна тривога оголошена майже у всіх областях України.

Потрібно негайно слідувати в укриття! 

Повітряна тривога станом на 2.14 триває майже по всій території України - окрім Херсонської області та Криму. 

Нагадаємо, українські війська знищили безпілотник окупантів "Форпост" за понад $7 млн.

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