Повітряна тривога лунає знову майже по всій Україні: всі в укриття! (карта)

Об 2.14, 8 травня, повітряна тривога оголошена майже у всіх областях України.
Потрібно негайно слідувати в укриття!
Повітряна тривога станом на 2.14 триває майже по всій території України - окрім Херсонської області та Криму.
Нагадаємо, українські війська знищили безпілотник окупантів "Форпост" за понад $7 млн.
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