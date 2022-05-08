Повітряна тривога лунає знову майже по всій Україні: всі в укриття! (карта)

Повітряна тривога лунає знову майже по всій Україні: всі в укриття! (карта)

Об 2.14, 8 травня, повітряна тривога оголошена майже у всіх областях України.

Потрібно негайно слідувати в укриття!

Повітряна тривога станом на 2.14 триває майже по всій території України - окрім Херсонської області та Криму.

Нагадаємо, українські війська знищили безпілотник окупантів "Форпост" за понад $7 млн.

Читайте також:

Звернення за 6 травня: Зеленський просить українців не ігнорувати повітряну тривогу