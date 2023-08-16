Повітряна тривога на півдні та атака безпілотників на Одещину: головні новини ночі 16 серпня 2023 року

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Головні новини ночі 16 серпня 2023 року:
- Півдню України загрожували ворожі безпілотники Читати далі –>
- Мешканців районів Одеської області влада закликала не виходити з укриттів до відбою Читати далі –>
- Маленька рана в роті й 24 дні у реанімації: як івано-франківські лікарі рятували дитину від правця Читати далі –>
- В Одеській області працювало ППО через атаку безпілотників Читати далі –>
- Відомий волонтер обурився ремонту доріг за понад пів мільярда гривень Читати далі –>
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