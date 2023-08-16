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Повітряна тривога на півдні та атака безпілотників на Одещину: головні новини ночі 16 серпня 2023 року

Автор
Олена КузьмичОлена Кузьмич
Дата публікації
Перегляди
2384
Час на прочитання
1 хв
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Повітряна тривога на півдні та атака безпілотників на Одещину: головні новини ночі 16 серпня 2023 року

Іранські дрони-камікадзе намагалися дістати Одещину цілу ніч / Фото: ТСН.ua

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події ночі.

Головні новини ночі 16 серпня 2023 року:

  • Півдню України загрожували ворожі безпілотники Читати далі –>
  • Мешканців районів Одеської області влада закликала не виходити з укриттів до відбою Читати далі –>
  • Маленька рана в роті й 24 дні у реанімації: як івано-франківські лікарі рятували дитину від правця Читати далі –>
  • В Одеській області працювало ППО через атаку безпілотників Читати далі –>
  • Відомий волонтер обурився ремонту доріг за понад пів мільярда гривень Читати далі –>

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Перегляди
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