Повітряна тривога на Волині і Рівненщині: у небо підняли українську авіацію

У середу, 25 січня, під час повітряної тривоги у кількох областях в небі над Рівненською областю - українська авіація.

Про це повідомив голова Рівненської ОВА Віталій Коваль.

"Друзі, у повітрі над Рівненщиною наша авіація. Спокійно", - наголосив керівник регіону.

Коваль просить людей до відбою перебувати в укриттях.

До слова, вдруге від ранку було оголошено тривогу у двох областях на півночі країни - у Волинській та Рівненській - о 12:12. Згодом, о 12:31, "почервоніли" Одеська, Миколаївська та Кіровоградська області.

Нагадаємо, зранку 25 січня в Україні було оголошено масштабну повітряну тривогу. Станом на 09:10 вона охопила всі регіони країни. До слова, моніторингова група "Беларускі Гаюн" повідомляла про те, що у повітря піднялися російські винищувачі, що базувалися на аеродромах у Мачулищах та Барановичі.

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