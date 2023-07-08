Повітряна тривога оголошена у низці регіонів України: перебувайте в укриттях

У ніч проти 8 липня 2023 року у кількох областях України оголошена повітряна тривога.

Переважно йшлося спочатку про південь країни.

"Миколаївська та Херсонська області - загроза застосування ворогом ударних БпЛА!", - спочатку заявили у Повітряних Силах ЗСУ.

Пізніше українські військові додали, що є загроза застосування балістичного озброєння в областях, де оголошена тривога.

"Не ігноруйте сигнали повітряної тривоги! Прямуйте в укриття", - переконують силовики.

Пізніше повітряна тривога була оголошена у Донецькій, Харківській, Полтавській, Дніпропетровській, Черкаській, Сумській, Кіровоградській областях.

"Є загроза застосування наземних пускових комплексів ОТРК/ЗРК зі Сходу. ЗРК С-300 (до 150 км по наземним цілям від точки запуску). ОТРК «Іскандер» (до 500 км від точки запуску)". - інформують моніторингові канали.