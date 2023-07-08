Категорія
Укрaїнa
НаживоУсі публікаціїКраще з YoutubeЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юРедакція
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Повітряна тривога оголошена у низці регіонів України: перебувайте в укриттях

Автор
Олена КузьмичОлена Кузьмич
Дата публікації
Перегляди
822
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Повітряна тривога оголошена у низці регіонів України: перебувайте в укриттях

Повітряна тривога шириться Україною / Фото: t.me/povitryanatrivogaaa

Кілька регіонів України "почервоніли".

У ніч проти 8 липня 2023 року у кількох областях України оголошена повітряна тривога. 

Переважно йшлося спочатку про південь країни.

"Миколаївська та Херсонська області - загроза застосування ворогом ударних БпЛА!", - спочатку заявили у Повітряних Силах ЗСУ.

Пізніше українські військові додали, що є загроза застосування балістичного озброєння в областях, де оголошена тривога.

"Не ігноруйте сигнали повітряної тривоги! Прямуйте в укриття", - переконують силовики. 

Пізніше повітряна тривога була оголошена у Донецькій, Харківській, Полтавській, Дніпропетровській, Черкаській, Сумській, Кіровоградській областях. 

"Є загроза застосування наземних пускових комплексів ОТРК/ЗРК зі Сходу. ЗРК С-300 (до 150 км по наземним цілям від точки запуску). ОТРК «Іскандер» (до 500 км від точки запуску)".  - інформують моніторингові канали. 

Читайте також:

Повʼязані теми:

Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Дата публікації
Перегляди
822
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація