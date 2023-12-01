Повітряна тривога охопила низку українських областей: не нехтуйте особистою безпекою

В ніч проти 1 грудня 2023 року повітряна тривога охопила Дніпропетровську, Миколаївську, Херсонську, Луганську області та автономну республіку Крим.

Річ у тому, що спочатку українські захисники повідомляли, що "шахеди" з Чорного моря рухаються на Миколаївщину.

"Увага! Чергова група "Шахедів" у напрямку Дніпропетровщини з півдня! Триває атака ударних дронів на південь Миколаївщини та Херсонщини", - зауважили у Повітряних Силах ЗСУ.

Перебувайте в укриттях, не нехтуйте особистою безпекою.

Читайте також:

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.