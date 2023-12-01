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Повітряна тривога охопила низку українських областей: не нехтуйте особистою безпекою

Автор
Олена КузьмичОлена Кузьмич
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Повітряна тривога охопила низку українських областей: не нехтуйте особистою безпекою

Ворог знову атакує Україну безпілотниками / Фото: ТСН.ua

Триває чергова неспокійна ніч для українців.

В ніч проти 1 грудня 2023 року повітряна тривога охопила Дніпропетровську, Миколаївську, Херсонську, Луганську області та автономну республіку Крим. 

Річ у тому, що спочатку українські захисники повідомляли, що "шахеди" з Чорного моря рухаються на  Миколаївщину. 

"Увага! Чергова група "Шахедів" у напрямку Дніпропетровщини з півдня! Триває атака ударних дронів на південь Миколаївщини та Херсонщини", - зауважили у Повітряних Силах ЗСУ. 

Перебувайте в укриттях, не нехтуйте особистою безпекою. 

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Дата публікації
Перегляди
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