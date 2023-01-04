Повітряна тривога охопила пів України: не нехтуйте особистою безпекою

У ніч проти 4 січня 2023 року у низці українських областей пролунали сирена.
Станом на 01:15 4 січня 2023 року повітряна тривога оголошена у низці областей на сході та півдні України.
За попередньою інформацією, повітряна тривога оголошена через активність ворожої стратегічної авіації біля українських кордонів.
Бережіть себе, перебувайте в укриттях, не нехтуйте особистою безпекою та не забувайте про правило "двох стін".
До того ж повідомляється про зліт української авіації у Дніпропетровській області.
Нагадаємо, що раніше у Херсоні та Запоріжжі пролунали вибухи.
Також ворог обстріляв Запоріжжя: у Мережі показали наслідки удару РФ.
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