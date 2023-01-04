Повітряна тривога охопила пів України: не нехтуйте особистою безпекою

У ніч проти 4 січня 2023 року у низці українських областей пролунали сирена.

Станом на 01:15 4 січня 2023 року повітряна тривога оголошена у низці областей на сході та півдні України.

За попередньою інформацією, повітряна тривога оголошена через активність ворожої стратегічної авіації біля українських кордонів.

Бережіть себе, перебувайте в укриттях, не нехтуйте особистою безпекою та не забувайте про правило "двох стін".

Фото: t.me/povitryanatrivogaaa

До того ж повідомляється про зліт української авіації у Дніпропетровській області.

Нагадаємо, що раніше у Херсоні та Запоріжжі пролунали вибухи.

Також ворог обстріляв Запоріжжя: у Мережі показали наслідки удару РФ.

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