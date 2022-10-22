Повітряна тривога охопила пів України: негайно пройдіть до укриттів (мапа)

Українців закликають перебувати в укриттях.
В Україна повітряна тривога оголошена на території майже половини країни. Вона охопила більшість областей на сході та півдні України.
Пройдіть до укриттів і перебувайте там до оголошення про її закінчення.
Також не забувайте про правило "двох стін".
У соціальних мережах повідомляється про звуки вибухів у Вінниці, але підтвердження цієї інформації немає.
Нагадаємо, що раніше літаки РФ два дні підлітали до кордонів Польщі, яка перебуває у складі НАТО. Для перехоплення ворожих літаків екстрено здіймали італійські винищувачі, які залучені в місії з повітряного патрулювання Польщі.
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