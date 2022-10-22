Повітряна тривога охопила пів України: негайно пройдіть до укриттів (мапа)

В Україна повітряна тривога оголошена на території майже половини країни. Вона охопила більшість областей на сході та півдні України.

Пройдіть до укриттів і перебувайте там до оголошення про її закінчення.

Також не забувайте про правило "двох стін".

У соціальних мережах повідомляється про звуки вибухів у Вінниці, але підтвердження цієї інформації немає.

Фото: t.me/povitryanatrivogaaa

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Нагадаємо, що раніше літаки РФ два дні підлітали до кордонів Польщі, яка перебуває у складі НАТО. Для перехоплення ворожих літаків екстрено здіймали і талійські винищувачі, які залучені в місії з повітряного патрулювання Польщі.

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