Повітряна тривога охопила південь та схід України: не нехтуйте особистою безпекою (карта)

У ніч на 11 жовтня повітряна безпека була оголошена у низці українських областей.
Об 01:39, 11 жовтня 2022, повітряна тривога оголошена у кількох областях на сході, півдні та півночі України.
Потрібно негайно слідувати в укриття!
Просимо всіх терміново пройти в укриття цивільного захисту!
Більшість України нині перебуває в потенційній небезпеці.
Не нехтуйте сигналами тривоги та прямуйте в укриття. Бережіть себе!
Слідкуйте за повідомленнями від місцевої влади!
Ризики повторних обстрілів
Нагадаємо, що радник Офісу президента Олексій Арестович попередив українців, що цієї ночі росіяни можуть знову завдати масштабних ракетних обстрілів по всій території України, як це було вдень.
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