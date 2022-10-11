Повітряна тривога охопила південь та схід України: не нехтуйте особистою безпекою (карта)

У ніч на 11 жовтня повітряна безпека була оголошена у низці українських областей.

Об 01:39, 11 жовтня 2022, повітряна тривога оголошена у кількох областях на сході, півдні та півночі України.

Потрібно негайно слідувати в укриття!

Просимо всіх терміново пройти в укриття цивільного захисту!

Більшість України нині перебуває в потенційній небезпеці.

Фото: t.me/povitryanatrivogaaa

Не нехтуйте сигналами тривоги та прямуйте в укриття. Бережіть себе!

Слідкуйте за повідомленнями від місцевої влади!

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Ризики повторних обстрілів

Нагадаємо, що радник Офісу президента Олексій Арестович попередив українців, що цієї ночі росіяни можуть знову завдати масштабних ракетних обстрілів по всій території України, як це було вдень.

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