Повітряна тривога охопила південь України: є загроза атаки ворожих безпілотників

Під ранок 24 березня 2023 року в Україні через повітряну тривогу «почервоніло» кілька областей.

Зокрема, повітряна тривога оголошена у Кіровоградській, Дніпропетровській, Миколаївській, Херсонській, Запорізькій, Луганській областях та автономній республіці Крим.

Моніторингові канали повідомляють, що є загроза БпЛА типу "Шахід" у областях, у яких оголошено повітряну тривогу.

Пізніше згідно з повідомленням соціальних мереж з'явилася інформація про вибухи у Кривому Розі.

Потім інформацію підтвердили представники місцевої влади. У місті - "приліт" унаслідок ворожої атаки безпілотниками.

Близько опівночі, у ніч на 24 березня, у Сумському районі та Сумах було чути звуки вибухів.

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