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Повітряна тривога охопила половину України: загроза удару ворожих безпілотників

Автор
Олена КузьмичОлена Кузьмич
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Повітряна тривога охопила половину України: загроза удару ворожих безпілотників

Перебувайте в укриттях / Фото: t.me/povitryanatrivogaaa

Розпочалася чергова неспокійна ніч для українців.

Кілька десятків ворожих ударних дронів перебувають у повітряному просторі України.

Про це інформують Повітряні Сили ЗСУ у соціальних мережах. 

"Можливе поширення повітряних тривог у напрямку руху БпЛА! Працює ППО!", - йдеться у повідомленні.

Також ПС ЗСУ повідомили про ймовірних напрямок дронів. 

Рух ударних БпЛА:

  • Декілька груп ударних БпЛА типу "Shahed" з Дніпропетровської області курсом на Кіровоградщину.
  • Групи з Херсонської області, через Миколаївщину, курсом на Кіровоградщину.
  • Групи БпЛА в районі Дніпропетровської області, курс західний/північно-західний.
  • Групи в Харківській та Полтавській області, курс західний/північно-західний.

"Не ігноруйте сигнали повітряної тривоги!", - йдеться у повідомленні. 

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