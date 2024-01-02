Повітряна тривога охопила половину України: загроза удару ворожих безпілотників

Розпочалася чергова неспокійна ніч для українців.
Кілька десятків ворожих ударних дронів перебувають у повітряному просторі України.
Про це інформують Повітряні Сили ЗСУ у соціальних мережах.
"Можливе поширення повітряних тривог у напрямку руху БпЛА! Працює ППО!", - йдеться у повідомленні.
Також ПС ЗСУ повідомили про ймовірних напрямок дронів.
Рух ударних БпЛА:
- Декілька груп ударних БпЛА типу "Shahed" з Дніпропетровської області курсом на Кіровоградщину.
- Групи з Херсонської області, через Миколаївщину, курсом на Кіровоградщину.
- Групи БпЛА в районі Дніпропетровської області, курс західний/північно-західний.
- Групи в Харківській та Полтавській області, курс західний/північно-західний.
"Не ігноруйте сигнали повітряної тривоги!", - йдеться у повідомленні.
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