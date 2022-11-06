Повітряна тривога охопила схід та південь України: будьте обережними

У чималій кількості областей на сході та півдні України оголошена повітряна тривога.

Масштабна повітряна тривога розпочалася близько опівночі 6 листопада 2022 року.

Є загроза атаки безпілотників у східних областях та на півдні України.

Фото: t.me/povitryanatrivogaaa

Проте ця інформація наразі не підтверджена. Але не нехтуйте особистою безпекою - перебувайте в укриттях та не забувайте про "правило двох стін". Очікуйте на офіційні повідомлення місцевої влади.

Нагадаємо, що раніше очільник Києва Віталій Кличко заявив, що через ракетні обстріли росіян столиця може повністю залишитися без світла, води та зв'язку. Він підкреслив, що місцева влада готується до ймовірного блекауту.

Читайте також:

Зеленський за 1 листопада: російська ескалація, повітряний щит, енергобезпека, зерновий коридор