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Повітряна тривога охопила схід та південь України: будьте обережними

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Повітряна тривога охопила схід та південь України: будьте обережними

Фото: Pexels

Негайно прямуйте до укриттів.

У чималій кількості областей на сході та півдні України оголошена повітряна тривога. 

Масштабна повітряна тривога розпочалася близько опівночі 6 листопада 2022 року.

Є загроза атаки безпілотників у східних областях та на півдні України.

© t.me/povitryanatrivogaaa
Фото: t.me/povitryanatrivogaaa

Проте ця інформація наразі не підтверджена. Але не нехтуйте особистою безпекою - перебувайте в укриттях та не забувайте про "правило двох стін". Очікуйте на офіційні повідомлення місцевої влади. 

Нагадаємо, що раніше очільник Києва Віталій Кличко заявив, що через ракетні обстріли росіян столиця може повністю залишитися без світла, води та зв'язку. Він підкреслив, що місцева влада готується до ймовірного блекауту.

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Дата публікації
Перегляди
2643
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