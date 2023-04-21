Повітряна тривога охопила усю Україну: не нехтуйте особистою безпекою

За кілька хвилин 21 квітня 2023 року в Україні була оголошена повітряна тривога.

Моніторингові канали повідомляють про ракетну небезпеку. За попередньою інформацією йдеться про зліт винищувача МіГ-31К ВПС РФ з аеродрому Саваслейка, Росія.

МіГ-31К — носій гіперзвукової ракети Х-47м2 "Кинджал", яку українські засоби ППО не можуть перехопити. Через це тривогу оголошено по всіх областях України.

Традиційно МіГ-31К можуть супроводжувати винищувачі Су-30СМ.

Перебувайте в укриттях, дослухайтеся до повідомлень місцевої влади, не забувайте про правило "двох стін".