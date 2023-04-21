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Повітряна тривога охопила усю Україну: не нехтуйте особистою безпекою

Автор
Олена КузьмичОлена Кузьмич
Дата публікації
Перегляди
11к
Час на прочитання
1 хв
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Повітряна тривога охопила усю Україну: не нехтуйте особистою безпекою

В областях чути повітряну тривогу / Фото: Pexels

Області "почервоніли" по всій Україні.

За кілька хвилин 21 квітня 2023 року в Україні була оголошена повітряна тривога. 

Моніторингові канали повідомляють про ракетну небезпеку. За попередньою інформацією йдеться про зліт винищувача МіГ-31К ВПС РФ з аеродрому Саваслейка, Росія. 

МіГ-31К — носій гіперзвукової ракети Х-47м2 "Кинджал", яку українські засоби ППО не можуть перехопити. Через це тривогу оголошено по всіх областях України.

Традиційно МіГ-31К можуть супроводжувати винищувачі Су-30СМ. 

Перебувайте в укриттях, дослухайтеся до повідомлень місцевої влади, не забувайте про правило "двох стін". 

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Дата публікації
Перегляди
11к
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