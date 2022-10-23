Повітряна тривога охопила велику територію України: негайно в укриття (мапа)

О 01:48 у ніч проти 23 жовтня 2022 року в Україні вчергове була оголошена масштабна повітряна тривога.

Сирени лунають на Київщині, Житомирщині, Хмельниччині, Черкащині, Вінниччині, Херсонщині тощо.

З'явилася інформація про іранські дрони у напрямку Києва, Київщини та Черкащини, але наразі це повідомлення не підтверджене.

Фото: t.me/povitryanatrivogaaa

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Російська атака на енергосистему України 22 жовтня 2022 року

Російські військові 22 жовтня здійснили масовану ракетну атаку по Україні. Головною ціллю стали енергетичні об'єкти. Ракети поцілили по об'єктах важливої інфраструктури у низці областей. Внаслідок ворожих ударів без електропостачання опинилися люди у Хмельницькій, Миколаївській, Волинській, Черкаській, Рівненській, Кіровоградській та Одеській областях. У Волинській та Рівненській областях досі немає світла у деяких громадах. У Миколаївській області енергопостачання вдалося відновити.

Водночас системам ППО у Київській, Львівській та Чернівецькій областях вдалося збити російські ракети.

Президент України Володимир Зеленський назвав атаки характерною тактикою терористів та закликав світ зупинити цей терор. За його словами, росіяни випустили по Україні 36 ракет.

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