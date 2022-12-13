Повітряна тривога охопила всю Україну: мапа станом на 13 грудня

"Червоним" став навіть анексований Крим.

У вівтрок, 13 грудня, повітряну тривогу оголосили у всіх областях України. Спочатку "почервоніли" східні області. Втім, згодом тривога охопила всі регіони.

Про це стало відомо з мапи тривог.

Слід зауважити, тривого розпочалася о 14:22 на на Полтавщині та Дніпропетровщині. Вже о 14:44 охопила усі області. До слова, "червоним" став навіть анексований Крим.

Пройдіть до укриттів і перебувайте там до оголошення про її закінчення. Також не забувайте про правило "двох стін".

До слова, журналіст Андрій Цаплієнко пише, що тривога оголошена через активності ракетоносіїв МіГ-31К

"МіГ-31К потенційний носій гіперзвукової ракети "Кинджал", яку наші засоби ППО не можуть перехопити. Тому тривоги оголошені по всіх областях України", - наголосив він.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський 12 грудня під час свого звернення до лідерів країн – учасниць G7 закликав Росію закінчити війну до Різдва.

Речник російського диктатора Дмитро Пєсков відмовився від цієї пропозиції. Мовляв, українській стороні нібито "необхідно приймати ті реалії, які склалися за цей час".

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