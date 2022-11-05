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Повітряна тривога охопила всю Україну: мапа станом на ранок 5 листопада

Автор
Олена КапнікОлена Капнік
Дата публікації
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8747
Час на прочитання
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Повітряна тривога охопила всю Україну: мапа станом на ранок 5 листопада

Українців закликають перебувати в укриттях.

У суботу, 5 листопада, повітряну тривогу оголосили на території всієї країни. Станом на 09:12 "почервоніли" всі області України, крім анексованого Криму.

Про це стало відомо з мапи тривог.

Пройдіть до укриттів і перебувайте там до оголошення про її закінчення. Також не забувайте про правило "двох стін".

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Слід зауважити, що повідомляється про зліт МіГ-31К з білоруських аеродромів. Зокрема, з Барановичів.

Нагадаємо, у ніч проти суботи, станом на 01:05, повітряна тривога була оголошена в України. Втім, тривога то оголошувала, то лунав відбій. У соцмережах з'являлася інформація про активність ворожої авіації в Криму.

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Перегляди
8747
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