Повітряна тривога охопила всю Україну: названа причина

Ракетна небезпека оголошена по всій території України через зліт МіГ-31К з Астрахані.

Про це заявили у Повітряних Силах ЗСУ у повідомленні у соціальних мережах.

Також, як інформують моніторингові канали, за попередньою інформацією, відбулися пуски ракет Х-101/555 зі стратавіа (Ту-95мс).

Ракети очікуємо біля кордонів України: ~03:20 - 04:00.

Також у повітряному просторі України за інформацією моніторингових каналів, перебуває за різною інформацією, 40-45 ворожих безпілотників.

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Нагадаємо, що на Київщині працює ППО через рух ворожих дронів.

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