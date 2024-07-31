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Повітряна тривога охопила всю Україну: названа причина

Повітряна тривога охопила всю Україну: названа причина

Потурбуйтеся про власну безпеку / Фото: t.me/povitryanatrivogaaa

Перебувайте в укриттях.

Ракетна небезпека оголошена по всій території України через зліт МіГ-31К з Астрахані.

Про це заявили у Повітряних Силах ЗСУ у повідомленні у соціальних мережах.

Також, як інформують моніторингові канали, за попередньою інформацією, відбулися пуски ракет Х-101/555 зі стратавіа (Ту-95мс). 

Ракети очікуємо біля кордонів України: ~03:20 - 04:00. 

Також у повітряному просторі України за інформацією моніторингових каналів, перебуває за різною інформацією, 40-45 ворожих безпілотників. 

Нагадаємо, що на Київщині працює ППО через рух ворожих дронів

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