Повітряна тривога охопила всю Україну: перебувайте в укриттях

Потурбуйтеся про власну безпеку.
У ніч проти 15 серпня близько 4 години ранку по всій території України була оголошена повітряна тривога через ракетну небезпеку.
Ворожі ракети увійшли у повітряний простір України.
Перебувайте в укриттях та не нехтуйте власною безпекою.
"Увага! Захід - ракетна небезпека! Ракети в Кіровоградській та Запорізькій областях", - йдеться у повідомленні Повітряних Сил України.
До того ж раніше у Києві та низці центральних областей оголошена повітряна тривога через ракетну небезпеку.
Раніше ракетна небезпека була оголошена у Сумській, Полтавській та східних областях.
Нагадаємо, що на Сумщині ворог обстрілює громади з мінометів та запускає ракети з гелікоптера.
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