Повітряна тривога охопила всю Україну: перебувайте в укриттях

У ніч проти 15 серпня близько 4 години ранку по всій території України була оголошена повітряна тривога через ракетну небезпеку.

Ворожі ракети увійшли у повітряний простір України.

Перебувайте в укриттях та не нехтуйте власною безпекою.

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"Увага! Захід - ракетна небезпека! Ракети в Кіровоградській та Запорізькій областях", - йдеться у повідомленні Повітряних Сил України.

До того ж раніше у Києві та низці центральних областей оголошена повітряна тривога через ракетну небезпеку.

Раніше ракетна небезпека була оголошена у Сумській, Полтавській та східних областях.

Нагадаємо, що на Сумщині ворог обстрілює громади з мінометів та запускає ракети з гелікоптера.