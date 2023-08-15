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Повітряна тривога охопила всю Україну: перебувайте в укриттях

Автор
Олена Кузьмич Олена Кузьмич
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Повітряна тривога охопила всю Україну: перебувайте в укриттях

Україна "почервоніла" / Фото: t.me/povitryanatrivogaaa

Потурбуйтеся про власну безпеку.

У ніч проти 15 серпня близько 4 години ранку по всій території України була оголошена повітряна тривога через ракетну небезпеку.

Ворожі ракети увійшли у повітряний простір України.

Перебувайте в укриттях та не нехтуйте власною безпекою. 

"Увага! Захід - ракетна небезпека! Ракети в Кіровоградській та Запорізькій областях", - йдеться у повідомленні Повітряних Сил України. 

До того ж раніше у Києві та низці центральних областей оголошена повітряна тривога через ракетну небезпеку

Раніше ракетна небезпека була оголошена у Сумській, Полтавській та східних областях

Нагадаємо, що на Сумщині ворог обстрілює громади з мінометів та запускає ракети з гелікоптера

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Перегляди
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