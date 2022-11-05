Повітряна тривога охопила значну частину України: перебувайте в укриттях (мапа)

У ніч проти 5 листопада 2022 року у низці українських областей оголошена повітряна тривога.

Станом на 01:05 5 листопада повітряна тривога оголошена по всій території України, зокрема, у десятьох областях. Повітряна тривога то оголошується, то знову лунає відбій.

Не нехтуйте особистою безпекою, перебувайте в укриття або не забувайте про правило "двох стін".

У соціальних мережах з'явилася інформація про активність ворожої авіації в Криму, проте наразі немає підтвердження цього повідомлення.

Фото: t.me/povitryanatrivogaaa

Нагадаємо, що згідно з повідомлення у соціальних мережах, потужні вибухи пролунали у Нікополі.

А також згідно з інформацією ОВА, Вінниччину атакували "шахіди". Пізніше на території цієї області був оголошений відбій повітряної тривоги.

Читайте також:

Зеленський за 1 листопада: російська ескалація, повітряний щит, енергобезпека, зерновий коридор