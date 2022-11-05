Повітряна тривога охопила значну частину України: перебувайте в укриттях (мапа)

У ніч проти 5 листопада 2022 року у низці українських областей оголошена повітряна тривога.
Станом на 01:05 5 листопада повітряна тривога оголошена по всій території України, зокрема, у десятьох областях. Повітряна тривога то оголошується, то знову лунає відбій.
Не нехтуйте особистою безпекою, перебувайте в укриття або не забувайте про правило "двох стін".
У соціальних мережах з'явилася інформація про активність ворожої авіації в Криму, проте наразі немає підтвердження цього повідомлення.
Нагадаємо, що згідно з повідомлення у соціальних мережах, потужні вибухи пролунали у Нікополі.
А також згідно з інформацією ОВА, Вінниччину атакували "шахіди". Пізніше на території цієї області був оголошений відбій повітряної тривоги.
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