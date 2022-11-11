Повітряна тривога охопила значну кількість українських областей: не нехтуйте особистою безпекою (мапа)

У низці областей оголосили повітряну тривогу.
Станом на 03:00 11 листопада в Україні оголосили масштабну повітряну тривогу. "Почервоніли" чимало областей України.
Про це стало відомо з мапи тривог.
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Повідомляється про ризик застосування безпілотників. Інформація уточнюється.
Атака України дронами-камікадзе
Раніше РФ розпочала застосовувати дрони-камікадзе, які їй постачає Іран, на війні проти України. Безпілотниками окупанти, зокрема, знищують критичні об'єкти інфраструктури.
Іран відкидав всі звинувачення про постачання дронів для РФ, але пізніше в МЗС Ірану все-таки визнали, що країна постачала дрони, але нібито за кілька місяців до повномасштабного вторгнення в Україну.
ЗМІ повідомляють, що Росія таємно відправила Ірану 140 млн євро та західну зброю в обмін на дрони.
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