Повітряна тривога охопила значну кількість українських областей: не нехтуйте особистою безпекою (мапа)

Станом на 03:00 11 листопада в Україні оголосили масштабну повітряну тривогу. "Почервоніли" чимало областей України.

Про це стало відомо з мапи тривог.

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Повідомляється про ризик застосування безпілотників. Інформація уточнюється.

Фото: t.me/povitryanatrivogaaa

Атака України дронами-камікадзе

Раніше РФ розпочала застосовувати дрони-камікадзе, які їй постачає Іран, на війні проти України. Безпілотниками окупанти, зокрема, знищують критичні об'єкти інфраструктури.

Іран відкидав всі звинувачення про постачання дронів для РФ, але пізніше в МЗС Ірану все-таки визнали, що країна постачала дрони, але нібито за кілька місяців до повномасштабного вторгнення в Україну.

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ЗМІ повідомляють, що Росія таємно відправила Ірану 140 млн євро та західну зброю в обмін на дрони.

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