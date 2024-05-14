Повітряна тривога поширилася на захід України: перебувайте в укриттях

Не нехтуйте особистою безпекою.
У кількох областях України у ніч проти 14 травня 2024 року оголошена повітряна тривога.
Також "почервоніла" певна кількість західних областей країни.
Згідно з повідомленнями моніторингових каналів, наразі зафіксовано БПЛА:
- Тернопільщина→Франківщина.
- Черкащина→Умань/р-н.
- Кіровоградщина→Вінничина.
Напрямок може змінюватися.
Перебувайте в укриттях та не нехтуйте особистою безпекою.
Нагадаємо, що раніше Генштаб представив нічне зведення щодо того, що відбувається на напрямках бойових дій.
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