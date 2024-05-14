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Повітряна тривога поширилася на захід України: перебувайте в укриттях

Повітряна тривога поширилася на захід України: перебувайте в укриттях

Україною рухаються ворожі безпілотники / Фото: t.me/povitryanatrivogaaa

Не нехтуйте особистою безпекою.

У кількох областях України у ніч проти 14 травня 2024 року оголошена повітряна тривога. 

Також "почервоніла" певна кількість західних областей країни.

Згідно з повідомленнями моніторингових каналів, наразі зафіксовано БПЛА:

  • Тернопільщина→Франківщина.
  • Черкащина→Умань/р-н.
  • Кіровоградщина→Вінничина.

Напрямок може змінюватися.

Перебувайте в укриттях та не нехтуйте особистою безпекою. 

Нагадаємо, що раніше Генштаб представив нічне зведення щодо того, що відбувається на напрямках бойових дій

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