Повітряна тривога поширилася на захід України: перебувайте в укриттях

У кількох областях України у ніч проти 14 травня 2024 року оголошена повітряна тривога.

Також "почервоніла" певна кількість західних областей країни.

Згідно з повідомленнями моніторингових каналів, наразі зафіксовано БПЛА:

Тернопільщина→Франківщина.

Черкащина→Умань/р-н.

Кіровоградщина→Вінничина.

Напрямок може змінюватися.

Перебувайте в укриттях та не нехтуйте особистою безпекою.

Нагадаємо, що раніше Генштаб представив нічне зведення щодо того, що відбувається на напрямках бойових дій.

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