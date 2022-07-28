Повітряна тривога повернулася: не нехтуйте безпекою (карта)

Пройшло менш ніж пів години від скасування попередньої повітряної тривоги, як знову загуділи сирени в майже усіх куточках України.
Об 05:43, 28 липня 2022, повітряна тривога оголошена у кількох областях на заході, сході, півдні та півночі України.
Потрібно негайно слідувати в укриття! Просимо всіх терміново пройти в укриття цивільного захисту!
Майже Україна нині перебуває в потенційній небезпеці.
Не нехтуйте сигналами тривоги та прямуйте в укриття. Бережіть себе!
Слідкуйте за повідомленнями від місцевої влади!
Нагадаємо, що потужні вибухи лунали у Миколаєві.