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Повітряна тривога повернулася: не нехтуйте безпекою (карта)

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Повітряна тривога повернулася: не нехтуйте безпекою (карта)

Фото: Pexels

Пройшло менш ніж пів години від скасування попередньої повітряної тривоги, як знову загуділи сирени в майже усіх куточках України. 

Об 05:43, 28 липня 2022, повітряна тривога оголошена у кількох областях на заході, сході, півдні та півночі України. 

Потрібно негайно слідувати в укриття! Просимо всіх терміново пройти в укриття цивільного захисту!

© t.me/povitryanatrivogaaa
Фото: t.me/povitryanatrivogaaa

Майже Україна нині перебуває в потенційній небезпеці. 

Не нехтуйте сигналами тривоги та прямуйте в укриття. Бережіть себе!

Слідкуйте за повідомленнями від місцевої влади!

Нагадаємо, що потужні вибухи лунали у Миколаєві.

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