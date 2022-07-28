Повітряна тривога повернулася: не нехтуйте безпекою (карта)

Пройшло менш ніж пів години від скасування попередньої повітряної тривоги, як знову загуділи сирени в майже усіх куточках України.

Об 05:43, 28 липня 2022, повітряна тривога оголошена у кількох областях на заході, сході, півдні та півночі України.

Потрібно негайно слідувати в укриття! Просимо всіх терміново пройти в укриття цивільного захисту!

Фото: t.me/povitryanatrivogaaa

Майже Україна нині перебуває в потенційній небезпеці.

Не нехтуйте сигналами тривоги та прямуйте в укриття. Бережіть себе!

Слідкуйте за повідомленнями від місцевої влади!

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Нагадаємо, що потужні вибухи лунали у Миколаєві.

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