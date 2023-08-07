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Повітряна тривога шириться Україною

Повітряна тривога шириться Україною

У низці областей лунає повітряна тривога

У багатьох областях України оголошена повітряна тривога.

Сьогодні, 7 серпня, у низці областей оголошена повітряна тривога.

Повітряні сили повідомляють про загрозу застосування балістичного озброєння.

Не нехтуйте власною безпекою - прямуйте до укриття. 

Раніше Наталія Гуменюк повідомила, що окупанти взяли паузу, щоб підготуватися до чергових атак по Україні. 

Крім того, у ЗСУ попереджали, що армія агресорки Росії розпочинає підтягувати стратегічну авіацію. Таким чином росіяни готуються до певних маневрів та можуть готуватись до майбутніх атак по території України.

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