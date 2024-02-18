Повітряна тривога шириться Україною: "червоніють" області

У ніч проти 18 лютого 2024 року у низці українських областей оголошена повітряна тривога.

"Дніпропетровська, Запорізька області - загроза застосування балістичного озброєння!", - йдеться у повідомленні.

Також українські військові попереджують, що БпЛА наближаються до Полтави із північного заходу.

Пізніше на Полтавщині пролунали вибухи. Про це повідомили очевидці.

Нагадаємо, що раніше на Харківщині пролунали вибухи.

Не нехтуйте особистою безпекою, перебувайте в укриттях.

Читайте також:

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.